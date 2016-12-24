В Мордовии осужден глава семейства за гибель при пожаре супруги и ребенка

В Краснослободском районе 50-летний житель села Слободские Дубровки выслушал приговор суда по обвинению в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, 29 июля прошлого года в результате произошедшего пожара в частном жилом доме в селе Слободские Дубровки термические ожоги получили 47–летняя супруга обвиняемого и трое их несовершеннолетних детей. Впоследствии от полученных телесных повреждений мама с младшим 5–летним ребенком скончались, а две девочки в возрасте 13 и 15 лет получили телесные повреждения с тяжкими последствиями для здоровья.

Следователи выяснили, что в 2022 году глава семейства произвел самовольную врезку с незаконным подключением в доме газового отопительного котла, минуя бытовой газовый счетчик. В результате противоправных действий мужчины произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси и возникшим пожаром.

По информации прокуратуры РМ, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно.