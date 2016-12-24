В Мордовии сотрудники полиции проверили информацию о подозрительной квартире с мигрантами

Сотрудники полиции отреагировали на размещенную в одном из региональных пабликов информацию о проживании большого количества иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства в многоквартирном доме по ул. Школьной в поселке Луховка.

Сообщается, что сотрудники ЦПЭ МВД по РМ провел проверку и установили, что собственником данной квартиры является 34-летний местный житель. По указанному адресу с 2024 года проживают трое граждан Узбекистана, 1993, 2003 и 1987 годов рождения. Все они предоставили полицейским разрешительные документы.

Отмечается, что нарушений миграционного законодательства сотрудниками полиции не выявлено. В настоящее время уроженцы Узбекистана занимаются оформлением документов для работы на строительных объектах Мордовии.

Полицейские также пообщались с жильцами дома, которые рассказали, что иностранные граждане проживают здесь в течение нескольких месяцев, общественный порядок не нарушают, замечаний и претензий к ним соседи не имеют.