В Мордовии криминальный гость из Чувашии «постриг» парикмахерский салон

В Ардатове на скамью подсудимых сядет 34-летний деятель из г. Алатырь Чувашской Республики. Мужчина обвиняется в краже с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба.

По информации МВД по РМ, в ходе предварительного расследования было установлено, что ночью 22 августа прошлого года нетрезвый посланец Чувашии околачивался около здания по переулку Льва Толстого в Ардатове.

Через незапертую дверь запасного входа он проник в строение, поднялся на второй этаж и через окно забрался внутрь парикмахерского салона. Отсюда злоумышленник вынес четыре фена и машинки для стрижки, две плойки, 20 ножниц и 200 метров кабеля. Общая сумма причиненного ущерба составила 42 тысячи рублей.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, он был задержан. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.