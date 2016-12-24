В Мордовии 2025 год начался без нарушений лесного законодательства

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
По данным Минлесхоза РМ, в этом году по состоянию на 24 января лесные инспекторы Мордовии провели уже 412 выездных обследований лесных участков с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.
Рейды работники лесничеств проводят совместно с сотрудниками правоохранительных органов и с привлечением общественных активистов.
Как сообщается, в наступившем году патрулирование в лесах не выявило нарушений.
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