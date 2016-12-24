В Саранске 18-летний парень устроил аферу с покупкой смартфонов

По информации МВД по РМ, молодой житель мордовской столицы подозревается в серийном мошенничестве, жертвами которого стали как минимум 8 человек. При этом общая сумма ущерба составляет порядка полутора миллионов рублей.

По словам потерпевших, через одногруппницу они познакомились с молодым человеком, который предложил заработать. Для этого требовалось купить в рассрочку на свое имя айфоны последних моделей и передать ему для последующей реализации. Юноша уверял, что сможет с прибылью перепродать смартфоны через знакомых, но сам уже не может оформить покупку на себя – дескать, слишком много за ним числилось купленных таким образом гаджетов.

За полученные дорогостоящие телефоны юноша платил потерпевшим по 10 тысяч рублей и обязался в течение нескольких дней вернуть деньги для погашения рассрочки. Но время шло, а деньги ушлый товарищ не отдавал и ссылался на трудности с реализацией товаров. В конечном итоге заявители обратились в полицию.

Как выяснилось, в некоторых случаях «посредники» также оформляли на себя микрозаймы и кредитные карты, отдавая полученные деньги злоумышленнику, который обещал вернуть долг за несколько дней. Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность фигуранта к краже айфона из магазина в Саранске.

Свою вину в совершенных преступлениях молодой человек не отрицает, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности, а также места сбыта смартфонов.