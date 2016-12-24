В Мордовии развивают туристический маршрут «Зов Торамы»

Мордовия к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приступила в 2023 году, были получены средства на поддержку региональных бизнес-инициатив в этой сфере.

В число лидеров конкурсного отбора вошло четыре проекта, направленных на развитие национальной кухни и сферы сувенирной продукции. Например, в Саранске появились этно-терраса и фудтраки с мордовской гастрономией. Посетив их, гости Мордовии смогут узнать гастрономические традиции региона.

Также в рамках проекта обновлена инфраструктура национального туристского маршрута «Зов Торамы». Тур назван в честь национального музыкального инструмента народов эрзя и мокша. Маршрут включает в себя прогулку по центральным улицам города, посещение кафедрального храма Феодора Ушакова, национальный обед, участие в интерактивном спектакле и другие мероприятия.

Отметим, что преемником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2025 года стал национальный проект «Туризм и гостеприимство». В его рамках продолжится поддержка инициатив по созданию новых точек притяжения туристов в республику.