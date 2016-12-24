Экс-премьер Мордовии Владимир Сидоров предстанет перед судом

Прокурор Республики Мордовия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя регионального Правительства Владимира Сидорова. Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

Напомним, что с декабря 2012 года по февраль 2016 года Владимир Сидоров занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

По информации прокуратуры РМ, следственные органы установили, что в интересах аффилированных организаций (ООО «Знамя» и «Алатырьзерноресурс») высокопоставленный чиновник обеспечил заключение мнимых сделок о продаже одной из организаций аммиачной селитры, сельскохозяйственной техники и скота общей стоимостью 152 миллиона рублей без намерений оплаты по обязательствам ГУП РМ «Развитие села».

Кроме того, по данным следствия, Владимир Сидоров обеспечил заключение договора государственной гарантии между региональным правительством и ООО «Алатырьзерноресурс» на сумму 250 миллионов рублей. Он же способствовал предоставлению аффилированным организациям займов по заниженной процентной ставке на сумму более 279 миллионов рублей - также без намерений оплаты по обязательствам.

Это привело к существенным нарушениям охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе тяжким последствиям в виде причинения бюджету Республики Мордовия ущерба в размере более 472 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.