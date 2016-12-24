В Саранске в ходе операции «Свет» выявляли авто с незаконными «прожекторами»

В соответствии с законодательством световые приборы на транспортное средство устанавливает только завод-изготовитель, однако часть автомобилистов незаконно вносят изменение в конструкцию.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведенного профилактического мероприятия «Свет» составили более 80 административных материалов за техническую неисправность транспортных средств - в частности за использование незаконно установленных светодиодных и led-ламп, эксплуатация которых в ночное время приводит к ослеплению водителей встречных автомобилей.

Нарушителям были выданы требования об устранении выявленных нарушений световой системы, согласно которому автовладельцы должны привести лампы в фарах в соответствие с требованиями технического регламента.