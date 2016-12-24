Для предпринимателей Мордовии проведут мастер-класс по формированию личного бренда

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Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится мастер-класс «Проснуться знаменитым. Как строить личный бренд». В онлайн формате бизнесу передадут знания в области маркетинга.
Участникам расскажут, как эффективно выстраивать личный бренд и использовать его для повышения эффективности бизнеса. Организаторы объединили ведущих экспертов в области личного бренда и коммуникаций для обсуждения ключевых тенденций и инструментов, которые будут определять профессиональный успех в ближайшем будущем.
Эксперт по личному бренду и основатель компании AzarenokPRO Мария Азаренок передаст опыт повышения эффективности бизнеса через активацию личного бренда и нетворкинг. А эксперт по личному бренду через спикерство, основатель проектов «Академия МСП», Ассоциации спикеров «Голос бизнеса», платформы спикерыроссии.рф Татьяна Винокурова раскроет тему: «Личный бренд через спикерство: как завоевать доверие и стать лидером мнений».
Онлайн мастер-класс пройдет 23 января с 17:00 до 19:00 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный быстрый интернет.
Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3FuR86.
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