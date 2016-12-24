Молодые ученые МГУ им. Н.П.Огарева нашли способ быстро очистить пляжи Анапы от мазута

Об этом в телеграм сообщил ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.

«Наши сотрудники молодежной лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики» в январе создали уникальную разработку, которая быстро отделяет мазут от песка. Главное — материал полностью биоразлагаемый».

Отмечается, что процесс очистки не предполагает использования дорогостоящих реагентов, отличается быстротой и безопасностью. Полученный после очистки мазут в дальнейшем может быть регенерирован или утилизирован.

Заведующий молодежной лабораторией Александр Долганов: «Представленная нами технология позволяет эффективно очистить песок от мазута. Мы используем дешевый, уникальный и экологически безопасный сорбционный материал - сорбент, который за счет наличия в нем функциональных групп «связывается» с мазутом, и, диспергируя его, «отцепляет» от песка. В итоге мазут поднимается на поверхность воды и его становится легко удалить.

Используемый сорбент — товарный продут, который представлен в РФ в большом количестве. Предложенная технология отличается дешевизной, легкостью масштабирования и позволит очистить весь аварийный грунт непосредственно как в местах его складирования, так и оперативно развернуть центры по очистке в любом месте на территории загрязненных пляжей.

Расчетное время очистки 1 т загрязненного песка составляет 1,5 - 2 часа. Для этого необходимо всего 25 кг сорбента».