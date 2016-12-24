Бывший руководитель «КС Банка» Владимир Грибанов повторно выслушал обвинительный приговор суда

Напомним, что 65-летний Владимир Грибанов обвинялся в фальсификации финансовой отчетности своей кредитной организации перед Центральным банком РФ, чтобы избежать риска отзыва лицензии. Но уловки с заведомо недостоверными сведениями о финансовом положении выплыли наружу и «КС Банк» все одно лишился лицензии, был признан банкротом и попал под процедуру конкурсного управления.

Приговором Ленинского суда Саранска осенью 2022 года Владимир Грибанов был признан виновным в фальсификации отчетности, ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 900 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению банками и иными кредитными организациями на срок 2 года.

Но этот приговор был обжалован и постановлением Первого Кассационного Суда общей юрисдикции отменен, а уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

По информации из Ленинского суда Саранска, при новом рассмотрении Владимир Грибанов заявил о своем полном согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд назначил экс-банкиру такое же наказание, как и в первый раз, но учел содержание его под стражей в октябре 2021 года и другие ограничения, поэтому снизил размер штрафа до 850 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.