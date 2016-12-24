Саранская пенсионерка перечислила мошенникам более 5 миллионов рублей

65-летняя жительница мордовской столицы стала жертвой продуманной комбинации аферистов, в которой преступные роли исполняли ее мнимые коллеги по прошлой работе и лже-сотрудник ФСБ. По информации МВД по РМ, потерпевшая лишилась 5 миллионов 495 тысяч рублей

Женщина рассказала полицейским, что сначала ей позвонил незнакомец и представился бухгалтером организации, где она работала до ухода на пенсию. Мужчина огорошил собеседницу известием, что сотрудники ФСБ проводят у них в офисе оперативные мероприятия, связанные с утечкой базы данных. Он предупредил, что оперативники вскоре свяжутся и с ней, и проинструктируют о дальнейших действиях.

Звонок в мессенджере не заставил себя долго ждать. Женщине сообщили, что ее банковский счет пытались использовать для перевода средств на финансирование украинских формирований. Жительнице Саранска обрисовали перспективу привлечения к уголовной ответственности, и пояснили, что может пострадать не только она сама, но и ее близкие родственники.

Испуганная пенсионерка была готова выполнить любые указания, лишь бы не попасть в скверную историю. Собеседник порекомендовал ей снять все накопления с банковского счета, и мотивировал это тем, что в противном случае деньги будут конфискованы на период разбирательства. Женщине сказали не оставлять крупную сумму дома, а зачислить средства резервные депозиты, с которых она потом их снимет и вновь поместит на свой счет в банке.

На момент общения с аферистами жительница Саранска находилась в Москве у родственников. Втайне от всех она двумя заходами обналичила 5 миллионов рублей и перечислила их на указанные счета. Кроме того, еще полмиллиона мошенники убедили ее взять в долг у знакомой и также перевести на резервные депозиты.

Спустя два дня потерпевшая вернулась в Саранск. Злоумышленники не упускали жертву из-под контроля и намеревались раскручивать ее и далее. Но свидетелем этих разговоров стала знакомая пенсионерки, которая убедила ее не оформлять больше кредитов и обратиться в полицию.

В МВД отмечают, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.