За шесть лет в Мордовии построили и реконструировали семь объектов питьевого водоснабжения

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
Благодаря реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии выросла доля населения, обеспеченная качественной питьевой водой.
За шесть лет в республике построили и реконструировали семь объектов питьевого водоснабжения. Среди них:
В Краснослободске работы велись в 2024 году. По их завершении 1,3 тыс. жителей города обеспечены качественной питьевой водой.
Отметим, что с 2025 года национальный проект «Жилье и городская среда» вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство общественных и дворовых пространств.
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