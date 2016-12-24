За шесть лет в Мордовии построили и реконструировали семь объектов питьевого водоснабжения

Благодаря реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии выросла доля населения, обеспеченная качественной питьевой водой.

За шесть лет в республике построили и реконструировали семь объектов питьевого водоснабжения. Среди них:

Водозабор №2 в р.п. Чамзинка

Станция водоочистки и водозаборный узел в с. Лямбирь

Станция водоочистки в р.п. Атяшево

Станция водоочистки в г. Ардатове

Водозабор и сети водоснабжения в г. Ковылкино

Станция водоочистки и сети водоснабжения в с. Кемля

Сети водоснабжения и водонапорная башня в г. Краснослободске.

В Краснослободске работы велись в 2024 году. По их завершении 1,3 тыс. жителей города обеспечены качественной питьевой водой.

Отметим, что с 2025 года национальный проект «Жилье и городская среда» вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство общественных и дворовых пространств.