Бизнес Мордовии научат тайм-менеджменту

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который с 2025 года входит в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства организован онлайн мастер-класс «От разговоров к действиям. Как фиксировать договорённости через нейросекретаря», где бизнес научат тайм-менеджменту.

Нейросекретарь — это одна из функций генеративного искусственного интеллекта, которая сэкономит предпринимателю время. С ее помощью можно быстрее прислать резюме встречи, сразу зафиксировать задачи, сроки и ответственных. Встречи в присутствии нейросекретаря ускорят коммуникацию с сотрудниками, клиентами и партнёрами. Один час разговора сразу превратится в одну страницу текста, где по блокам выделены ключевые моменты.

Полуторачасовое занятие проведёт Андрей Ремесленников — технологический предприниматель, создатель нейросекретаря для ведения заметок FollowUp. Все встречи со своей командой он проводит в присутствии искусственного интеллекта, и знает, где нейросеть ошибается или не ошибается. Помимо собственного бизнеса Андрей также оценивает проекты акселератора ИИ-стартапов INNOACCELAI.

Представителям бизнеса наглядно покажут, как пользоваться бесплатными нейросетями, чтобы получать качественные итоги встречи, не терять важные имена и цифры. Участники смогут забрать с собой промпты — текстовые запросы, по которым нейросеть переводит аудио в текст и выдает ответ в удобном формате для рабочего чата.

Для участия в мастер-классе необходим компьютер и стабильный, быстрый интернет.

Онлайн мастер-класс пройдет 23 января с 11:00 до 12:30 (МСК). Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации, которую можно найти, перейдя по ссылке: https://clck.ru/3FshHX