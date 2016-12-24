Жители Мордовии могут написать региональный исторический диктант

20 января стартовал региональный исторический диктант, проводимый в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Мордовской автономной области.

Диктант призван повысить интерес к истории и культуре мордовского края, дать возможность проверить свои знания, узнать новую информацию о своей малой родине. Организатором акции является Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру».



Диктант проводится в форме онлайн-викторины и состоит из 30 вопросов по истории и культуре мордовского края ХХ века. Его можно пройти до 25 января 2025 года.



Принять участие в региональном историческом диктанте могут все желающие.