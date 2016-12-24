В Рузаевке в этом году будут ловить бездомных собак за 3 миллиона рублей

По информации Администрации Рузаевского района, на отлов бездомных собак уже заключен новый годовой контракт со специализированной организацией. Из республиканского бюджета на эти цели направлено 3 миллиона 246 тысяч рублей.

Отмечается, что в минувшем году в районе выловили 247 бездомных собак, а в текущем уже 20.

Жители могут сообщать о местах обитания животных без владельцев по телефону ЕДДС 8 (83451)2-18-10.