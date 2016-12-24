Безработный житель Мордовии в инвестиционной авантюре лишился более полумиллиона рублей

Очередной искатель легких денег из числа жителей Мордовии стал жертвой инвестиционных аферистов. 54-летний безработный житель Кадошкинского района принял поступившее ему в мессенджере предложение заработать на вложениях в валюту и «одарил» мошенников суммой в 526 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по РМ, в полиции потерпевший поведал, что на инвестиционный путь он встал еще в декабре прошлого года. Следуя рекомендациям некоего специалиста, он из личных накоплений вносил различные суммы денежных средств на указанные ему счета. Житель Мордовии полагал, что эти счета как раз и используются для операций с валютой.

В результате в течение нескольких недель он перечислил 526 тысяч рублей. Но первая же попытка вывести деньги закончилась неудачей. Инвестиционный менеджер порекомендовал мужчине решить проблему с помощью внесения дополнительных средств. Но в таком спасительном рецепте «валютчик» засомневался, рассказал обо всем знакомому, который рекомендовал ему незамедлительно обратиться в полицию.