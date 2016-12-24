В Саранске дама за рулем иномарки учинила ДТП с участием трех автомашин

По информации Госавтоинспекции республики, 21 января в 13.35 на ул. Осипенко в Саранске 42-летняя водитель автомашины «Киа Венга» при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству и совершила столкновение с автомашиной «Фольксваген Поло». В результате столкновения оба автомобиля отбросило на припаркованную иномарку «Хендай Солярис».

Больше всех в ДТП досталось 47-летней пассажирке из «Фольксваген Поло» - женщину с различными травмами доставили в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным дорожных полицейских водители находились в трезвом состоянии.