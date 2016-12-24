В Саранске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали грозу рекламных стендов

«У нас есть желание работать!»
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовии задержали нарушительницу правопорядка, которая повредила рекламный стенд в саранском торговом центре.
Как сообщается, поздним вечером в понедельник экипаж Росгвардии получил сообщение о срабатывании «тревожной» кнопки на одном из охраняемых объектов в Октябрьском районе Саранска.
К прибывшим на место росгвардейцам обратились сотрудники охраны и указали на поврежденное буйной девицей имущество. Выяснилось, что посетительница торгового центра, проходя мимо рекламного стенда, внезапно остановилась и принялась наносить удары по нему.
Во время беседы девушка на вопросы не реагировала и вновь пыталась нарушить общественный порядок. В результате, 32-летняя особа была задержана и для дальнейшего разбирательства передана сотрудникам полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины