В Мордовии к сетям газоснабжения за прошедший год подключили 996 домовладений

Такие данные приводит компания «Газпром газораспределение Саранск». Соответственно, до границ земельных участков построено более 22 км газопроводов.

Всего же в настоящее время в республике исполнено 6 тысяч договоров на догазификацию, природным газом пользуются уже в 5252 домовладениях.

«Догазификация остается важным социальным проектом, который значительно влияет на повышение качества жизни людей. В 2025 году мы продолжим реализацию программы газификации и мероприятий по догазификации», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.