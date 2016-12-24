В Мордовии статистики проводят выборочное обследование уровня доходов населения

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С 18 по 31 января Мордовиястат проводит выборочное наблюдение об уровне доходов населения и участия в социальных программах.
В республике участие в обследовании примут 528 домохозяйств. Из них 216 домохозяйств – в городской местности, 312 домохозяйств – в сельской.
Наблюдение проводится ежегодно, а сбор информации ведется интервьюерами. Узнать их можно по удостоверению Федеральной службы государственной статистики.
По результатам опроса Росстат формирует сведения об уровне и структуре денежных доходов, социальных пособиях, компенсациях и иных выплатах.
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