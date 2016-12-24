Роспотребнадзор по РМ советует не доверять рекламе препаратов «из почтовых ящиков»

По информации ведомства, в ряде регионов России по почтовым ящикам жилых домов распространяется рекламная продукция в газетном формате с заголовком «ПроЗдоровье».

В рекламной листовке размещены изображения врачей из России, Израиля, Германии, Швеции. Эти специалисты якобы отмечают высокую эффективность рекламируемых препаратов и призывают к их покупке. Также в издании приведены отзывы счастливых пенсионеров, которые получают от приема данных препаратов серьезный эффект.

В действительности, размещенная информация, после проверки, проведенной «Антиконтрафактом», не соответствует действительности, а рекламируемые препараты не имеют государственной регистрации, либо зарегистрированы, как косметика, парфюм и пищевые добавки.

Реализация таких товаров проходит на «распродажах» в различных общественных местах спальных районов России на протяжении нескольких часов, после чего прекращается.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия просит жителей принять к сведению вышеизложенное и не доверять подобной рекламе, воздержаться от приобретения сомнительных товаров.