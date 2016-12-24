В 2024 году площадь лесовосстановления в Мордовии составила более 2 тысяч гектаров

В 2024 году в Мордовии достигнута цель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На его реализацию было выделено более 15 млн рублей.

Молодые деревья высадили на площади 2 120 га. Республика перевыполнила основной показатель – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». По итогам этого года он составил 108,2%.

Всего же с 2019 по 2024 годы в республике на арендованных лесных участках лесовосстановление проведено на площади 5,87 тыс. га.

«В рамках проекта для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а также по лесовосстановлению и лесоразведению наши учреждения полностью обеспечены необходимой техникой. За шесть лет приобретено 45 единиц лесопожарной техники и 368 единиц оборудования и инвентаря, 8 единиц лесохозяйственной техники и 125 единиц оборудования и инвентаря», - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин.

В 2024 году в Лесопожарный центр приобрели колесный вездеход с грузоподъемностью от 0,6 до 6 т. Это машина повышенной проходимости, она способна преодолевать даже болотистые места. Вездеход поможет быстро добраться до места возгорания.

Работы по увеличению площади лесовосстановления продолжатся, но уже в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».