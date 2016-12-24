Гарантийный фонд Мордовии расширяет сотрудничество с банками

Гарантийный фонд Мордовии и один из ведущих банков страны подписали соглашение о сотрудничестве, способствующее расширению поддержки регионального бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который с 2025 года входит в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Стратегическое партнерство дает возможность республиканскому бизнесу получать кредиты на особых условиях для развития производства и других отраслей при поручительстве Гарантийного фонда.

Подписи под документом поставили директор Гарантийного фонда Мордовии Елена Козлова и Председатель Правления банка Михаил Дралин. Соглашение поможет увеличить сумму привлекаемых денежных средств, снизить финансовые риски для малых и средних предприятий, так как поручительство – это один из видов господдержки предприятий, которым для получения банковского кредита или гарантии недостаточно обеспечения.

«Подписание соглашения является важным и значимым шагом для нашего банка. Мы выходим на новую территорию и готовы поддерживать бизнес Мордовии. Это значит, что мы открываем новые возможности для местных предпринимателей, помогая им реализовывать свои идеи, укрепить экономику», - прокомментировал Михаил Дралин.

«Мы все заинтересованы в развитии новых инициатив, которые помогут бизнесу улучшить доступность к финансовым ресурсам и укреплению экономической стабильности», - отметила Елена Козлова.

Обо всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефонам горячей линии в Саранске: 47-69-19, 24-27-05 и 24-77-77.