В Мордовии малолитражка «атаковала» на дороге грузовую фуру

По информации Госавтоинспекции республики, 20 января в 18:10 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск» в Чамзинском районе 42-летняя женщина за рулем автомашины «Дэу Матиз», не обеспечила безопасный скоростной режим, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Здесь малолитражка совершила столкновение с большегрузом «Донфенг DFH 4180». В результате ДТП виновница аварии с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.