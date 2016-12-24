В Мордовии малолитражка «атаковала» на дороге грузовую фуру

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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
По информации Госавтоинспекции республики, 20 января в 18:10 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск» в Чамзинском районе 42-летняя женщина за рулем автомашины «Дэу Матиз», не обеспечила безопасный скоростной режим, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
Здесь малолитражка совершила столкновение с большегрузом «Донфенг DFH 4180». В результате ДТП виновница аварии с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины