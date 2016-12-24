В Мордовии носитель уголовных традиций признан виновным в организации экстремистской ячейки на зоне

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального УФСИН выявлена и пресечена преступная деятельность 37-летнего заключенного исправительной колонии №11, причастного к организации деятельности экстремистской организации.

Установлено, что уроженец г. Сочи во время отбывания наказания за совершение преступлений против собственности создал в колонии ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. Фигурант вовлек в деятельность движения других осужденных, совместно с которыми пропагандировал среди сокамерников правила и традиции, принятые в криминальной среде. Организатор ячейки активно препятствовал работе сотрудников исправительного учреждения, угрожал другим заключенным, осуществлял незаконный сбор денежных средств.

На основании собранных материалов следователями СУ СК по РМ было расследовано уголовное дело по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Зубово-Полянский районный суд признал уроженца Краснодарского края виновным в инкриминируемом ему преступлении. С учетом ранее вынесенного приговора окончательное наказание осужденному назначено в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.