В Мордовии бойцы спецподразделений Росгвардии тренировались в боевом гранатометании

В ходе тренировки бойцы отрядов ОМОН «Аркуда» и СОБР «Звезда» Росгврадии успешно поразили все цели на различных дистанциях. В рамках практической части сотрудники Росгвардии отработали навыки метания гранат из укрытия по условному противнику.

Перед полевыми занятиями сотрудники спецназа Управления Росгвардии по Республике Мордовия прошли теоретическую подготовку, на которой изучили тактико-технические характеристики ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты (РГО). Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности при обращении с боевой гранатой и последовательности выполнения упражнения.