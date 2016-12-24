В Мордовии провели внеочередной этап спецоперации «Анаконда»

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной спецоперации выполняли задачи по пресечению незаконной перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявлению незаконной миграции, а также по задержанию находящихся в розыске лиц.

В рамках спецоперации на шести контрольно-пропускных постах проводилась выборочная проверка автотранспорта. Всего было досмотрено более 13 тысяч транспортных средств, составлено 830 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 60 граммов.

В ходе спецоперации был проверен 441 иностранный гражданин. Выявлено шесть фактов нарушения миграционного законодательства. Задержан житель Лямбирского района, находящийся в розыске за совершение преступления.