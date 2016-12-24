Препараты «Биохимика» выходят на рынки Ближнего Востока

Министерство здравоохранения Ирака в ходе аудита признало качество продукции саранской производственной площадки ПАО «Промомед» - завода «Биохимик». Зарубежные инспекторы высоко оценили современные производственные линии и работу лабораторий контроля качества на предприятии в Саранске.

Полученный сертификат GMP от Минздрава Ирака позволяет поставлять широкий перечень препаратов: противоопухолевых, антибактериальных, противовоспалительных и применяемых в неврологии. Это около 300 позиций препаратов в различных формах, наименованиях и дозировках.

В компании отмечают, что в ближайшее время будет готово досье на продукцию в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Ирака и первые препараты «Биохимика» появятся на рынке Ближнего Востока.