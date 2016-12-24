В Пресс-центре Мордовии рассмотрели вопросы противодействия незаконной миграции

20 января в Пресс-центре РМ прошел брифинг на тему противодействия незаконной миграции. В нем приняли участие начальник Управления по вопросам миграции МВД по РМ, полковник полиции Борис Мандрус, заместитель начальника отдела следственной части Следственного управления МВД по РМ майор юстиции Илья Маркелов и директор Центра тестирования иностранных граждан МГУ им. Н. П. Огарева Илия Пиксасова.



5 февраля вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон №115, которые могут ужесточить правовое положение иностранных граждан. Подписанный Президентом РФ Указ, действующий с 1 января по 30 апреля 2025 г., позволяет некоторым из граждан легализовать свое пребывание в России. Он касается тех, у которых истекли сроки временного пребывания и действия статусных документов: патента, разрешения на работу, вида на жительство. Новым законом введено понятие «прекращение гражданства» в отношении лиц, которые ранее его приобретали, за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.



Иностранные граждане или их работодатели должны обратиться в подразделение по вопросам миграции или уполномоченные организации. При обращении с заявлением нужно предоставить биометрические персональные данные, пройти медицинское освидетельствование и подтвердить свое знание русского языка.



Также, как подчеркнул полковник Борис Мандрус, они должны оплатить все свои штрафы, закрыть задолженности по налогам и платежам, которые у них появились во время пребывания в России. С данным пакетом документов гражданин может обратиться за каким-либо статусом.



Как отметила Юлия Пиксасова, единственная организация в Мордовии, полномочная принимать экзамен на знание русского языка у иностранных граждан, - это Центр тестирования иностранных граждан на площадке МГУ им. Н. П. Огарева. Центр проводит экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основ законодательства РФ. Он находится по адресу г. Саранск, ул. Ворошилова, 7А. тел.: 27-27-26. Всю необходимую информацию о нём можно также найти на сайте университета.