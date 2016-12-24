В Саранске огнеборцы потушили пожар в жилом доме

«Это начало очень большого пути!»
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По информации МЧС по РМ, в понедельник около полудня в Саранске загорелся жилой дом на улице Косарева.
К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение кровли дома. Хозяин к тому времени успел выйти из охваченного пламенем строения и вывел свою сестру.
На борьбу с огнем были привлечены более 30 специалистов и 5 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседний дом и гараж с автомобилем, а также спасти машину собственника.
Возгорание было был ликвидировано на площади 150 квадратных метров.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины