В Саранске огнеборцы потушили пожар в жилом доме

По информации МЧС по РМ, в понедельник около полудня в Саранске загорелся жилой дом на улице Косарева.

К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение кровли дома. Хозяин к тому времени успел выйти из охваченного пламенем строения и вывел свою сестру.

На борьбу с огнем были привлечены более 30 специалистов и 5 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседний дом и гараж с автомобилем, а также спасти машину собственника.

Возгорание было был ликвидировано на площади 150 квадратных метров.