Бизнес Мордовии теперь получает поддержку цифровой платформы на портале госуслуг

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который с 2025 года входит в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» открывает для бизнес-сообщества новые горизонты.

Специальный раздел с основными федеральными и региональными мерами поддержки Цифровой платформы МСП.РФ, а также полезными сервисами для создания и развития малого и среднего бизнеса стал доступен на госуслугах. В нем предприниматели могут ознакомиться, выбрать подходящие услуги, бесшовно перейти и подать заявку на их получение.

«Корпорация МСП постоянно расширяет охват услугами и сервисами субъектов МСП и тех, кто планирует начать свое дело. Для этого мы используем в том числе интеграцию с другими электронными площадками. Теперь, благодаря взаимодействию с порталом «Госуслуги» узнать всю информацию о доступных мерах развития можно там же. Выбрав подходящие, пользователь может бесшовно перейти на цифровую платформу и там без лишних усилий получить необходимые меры развития от государства», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Благодаря интеграции Цифровой платформы МСП.РФ с «Госуслугами» пользователям доступно все необходимое для старта и развития малого и среднего предпринимательства. Это финансовые меры, включая субсидии, гранты, льготные кредиты; нефинансовые меры, включая обучение, консультации, в том числе от организаций инфраструктуры поддержки.

«Интеграция с госуслугами реализована по аналогии с запущенным на сайте ФНС в декабре 2024 годом виджетом с данными о мерах господдержки бизнеса. После перехода с «Госуслуг» непосредственно на Цифровую платформу подобрать подходящие инструменты поддержки и услуги помогает проактивный механизм. Он исключительно с согласия пользователя анализирует данные о его бизнесе в цифровом профиле и на их основании подбирает из всего многообразия мер на МСП.РФ те инструменты, которые подходят конкретному предпринимателю. Все это удобно, просто и быстро», — сообщили в Корпорации МСП.