В МВД по РМ приняли «Студенческий десант»

В Министерстве внутренних дел по Республике Мордовия прошла акция «Студенческий десант», в ходе которой для студентов колледжа Средне-Волжского института РПА Минюста России провели обзорную экскурсию.

В музее ребятам рассказали об истории становления органов внутренних дел Мордовии, сотрудниках милиции - участниках Великой Отечественной войны, продемонстрировали коллекцию обмундирования и оружия, состоявшего на вооружении органов внутренних дел. Особый интерес у студентов вызвали стенды, посвященные работе полицейских республики в Северо-Кавказском регионе в период военных действий и в наши дни.

В экспертно-криминалистическом центре МВД юным гостям рассказали о специфике работы и нюансах дактилоскопической экспертизы. По информации силового ведомства, большой интерес у ребят вызвал криминалистический чемодан. Участники экскурсии узнали, как правоохранители осуществляют поиск следов, изымают и упаковывают полученные объекты. Кроме того, ребятам предоставили возможность примерить роль криминалиста и самостоятельно произвести дактилоскопирование.