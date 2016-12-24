В Мордовии бывший сотрудник полиции выслушал приговор суда за взятку

По информации Следственного комитета по РМ, суд огласил обвинительный приговор бывшему сотруднику изолятора временного содержания Зубово-Полянского отдела полиции. Мужчина обвинялся в получении взятки.

В ходе расследования было установлено, что 6 июня прошлого года находившийся на дежурстве сотрудник ИВС по ранее достигнутой договоренности получил от сидящего в камере мужчины 40 тысяч рублей. При этом 20 тысяч рублей передавались ему в качестве взятки за обеспечение сидельца мобильной связью, а на оставшиеся 20 тысяч он как раз и должен был приобрести и передать подопечному 2 мобильных телефона.

Противоправные действия сотрудника ИВС пресекли оперативники собственной безопасности республиканского МВД. В ходе следствия мужчина был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

По приговору суда бывший полицейский получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей и лишением специального звания.