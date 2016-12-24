25-летний житель Саранска лишился «Audi А6» за повторное нетрезвое вождение

В Пролетарском районном суде Саранска обвинительным приговором закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего жителя республики. Молодой автомобилист обвинялся в повторном нетрезвом вождении.

26 октября прошлого года фигурант дела за рулем своей автомашины «Audi А6» был остановлен сотрудниками ДПС на Лямбирском шоссе Саранска. В ходе проверки у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения, после чего он был отстранен от управления транспортным средством.

В дальнейшем выяснилось, что в феврале 2023 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

По информации суда, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства.

Приговором виновному было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки «Audi А6» постановлено конфисковать и обратить в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.