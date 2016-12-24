В Мордовии проводятся новые «Уроки цифры», подготовленные Лабораторией Касперского

В этом учебном году «Уроки цифры» от «Лаборатории Касперского» проводятся в школах Мордовии с 13 января по 2 февраля. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров.

По сюжету урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.

Школьникам 1-4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы искусственного интеллекта, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами. Благодаря прохождению урока, ребята будут овладевать навыками критического мышления, проявлять креативность при решении задач и повышать свою цифровую грамотность.

Видео-лекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер доступны на сайте урокцифры.рф