«Единая Россия» расширит поддержку участников СВО

В минувшем декабре на Съезде «Единой России» были внесены изменения в народную программу партии. Как сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев, ключевые дополнения касаются поддержки участников СВО. Эта работа ведется по поручению Президента Владимира Путина.

В число главных задач вошло расширение правовых оснований для получения статуса ветерана боевых действий, чтобы распространить его на тех, кто сейчас сражается с врагом в Курской области.

«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идет работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», – рассказал Владимир Якушев.

Особое внимание «Единая Россия» уделит борьбе с цифровым и финансовым мошенничеством. В ближайшее время в Госдуме будет рассмотрен законопроект о вводе «периода охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы. Он обяжет кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени. Также законопроект предлагает ограничить зачисление сумм от 50 тыс. рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт. Сегодня это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.

Следующим важным направлением для партии стало продление маткапитала. Поддержка семей с детьми будет действовать до 2030 года.

Помимо этого, планируется внести еще один законопроект, направленный на профилактику травли подростков в школах, соцсетях и интернете, а также ввести меры ответственности для тех, кто этим занимается.

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