В Мордовии руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы подозревается в получении взяток

По информации МВД по РМ, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена противоправная деятельность руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы. 60-летняя женщина подозревается в получении взяток.

Как установили оперативники, в период с января 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемая через посредника получила взятки на общую сумму 160 тысяч рублей от жительницы Саранска. Таким образом горожанка регулярно расплачивалась наличными за продление инвалидности своему малолетнему сыну до достижения им совершеннолетия.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

При этом полицейскими задокументированы дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантки уголовного дела, связанные с аналогичными фактами.

В Следственном комитете по РМ отмечают, что в отношении взяткодателя и посредника во взяточничестве также возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ.