Учитель из Саранска Екатерина Чугунова побывала на первой в Турции атомной электростанции

Педагоги из России совершили научно-просветительскую поездку на первую турецкую АЭС «Аккую». В число участников вошли амбассадоры проекта «Росатома» «Атомный урок», а также финалисты третьего сезона «Классной темы!», среди которых победительница – учитель химии из Центра образования №15 «Высота» Екатерина Чугунова.

На электростанции российские педагоги познакомились с работой учебно-тренировочного центра, побывали в машинном зале первого энергоблока, а также поднялись на самый большой и мощный в мире строительный кран, чтобы увидеть площадку с высоты птичьего полета.

«Поездка подарила мне новые силы и вдохновение. Это был познавательный опыт! Я не только ознакомилась с передовыми технологиями атомной энергетики, но и провела урок в школе для детей сотрудников «Аккую Нуклеар», – поделилась впечатлениями Екатерина Чугунова.

Образовательное мероприятие прошло в школе в городе Силифке, где местные дети обучаются по российским стандартам. Каждый из приглашенных педагогов провел для учащихся свой «Атомный урок».