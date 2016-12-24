Благодаря поддержке нацпроекта в Мордовии ежегодно растет количество субъектов МСП

За 6 лет реализации национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который с 2025 года входит в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», позволил субъектам МСП выйти на новый уровень и стать сообществом профессионалов.

С 2019 года число малых и средних компаний значительно выросло, они стали важным драйвером всей экономики.

Ежегодно растет количество субъектов МСП и в Мордовии. К началу января текущего года их стало 25 680, а количество самозанятых достигло 30 918. Превысило отметку 113 тысяч человек и численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

По всей России вклад субъектов МСП в экономику достиг четверти ВВП, а совокупный доход предпринимателей увеличился на 75% по сравнению с показателями 2019 года.

«Это только начало, - заявляют в Минэкономразвития России. - Наша цель — добиться того, чтобы к 2030 году сегмент рос быстрее ВВП на 20%. То есть быстрее, чем в среднем растет экономика».

Для достижения этого показателя малое и среднее предпринимательство стало частью нового большого нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».