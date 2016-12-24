Лже-брокеры оставили жительницу Саранска без 1 миллиона 700 тысяч рублей

Печальный и поучительный опыт получила 50-летняя жительница столицы Мордовии, решившая увеличить свои финансовые активы с помощью торгов на фальшивой инвестиционной платформе. По данным МВД по РМ, общая сумма ущерба из-за опрометчивых действий составила у женщины 1 миллион 715 тысяч рублей.

В полиции потерпевшая рассказала, что в начале декабря она зарегистрировалась на инвестиционной платформе, рекламу которой увидела в интернете. Там ей открыли счет и предоставили возможность совершать сделки на внесенные денежные средства. При этом жительнице Саранска рекомендовали вкладывать все больше денег и «рисовали» в ее личном кабинете хорошую доходность от инвестиций.

В погоне за прибылью дама переводила злоумышленникам сначала личные сбережения, а потом и кредитные средства. Финансовые миражи развеялись, когда женщина захотела вывести заработанное. Липовые брокеры сразу же прекратили с ней общение, а доступ в личный кабинет оказался заблокирован.

В МВД по РМ отмечают, что в настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».