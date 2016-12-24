В Мордовии оштрафовали микрокредитную организацию за использование «секретных» номеров телефонов

Сотрудники Службы судебных приставов Мордовии привлекли к ответственности микрокредитную организацию за использование незарегистрированных телефонных номеров.

Сообщается, что поводом для проверки стало обращение к приставам местной жительницы. Женщина рассказала, что после просрочки по договору займа ей начали приходить сообщения с незнакомых номеров. Внутри сообщений содержались неизвестные ссылки. Она испугалась, что это могут быть мошенники, которые пытаются использовать ее личные данные для обмана.

Судебные приставы установили, что микрокредитная компания нарушила права заемщицы, использовав для общения официально незарегистрированные номера телефонов. В результате организация была признана виновной по статье 14.57 КоАП РФ за несоблюдение законодательства о защите прав граждан. Компании назначили штраф в 50 тысяч рублей.