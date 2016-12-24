На фестивале «День Рысения» гости заповедника смогут создать съедобные картины на снегу

«Заповедная Мордовия» приглашает жителей и гостей региона на зимний фестиваль «День Рысения», который состоится 8 февраля на территории Мордовского заповедника в Темниковском районе.

В рамках фестиваля пройдет Всероссийская акция «Лыжня России-2025», а также креативный конкурс «Фуд-арт», где участники смогут создать съедобные картины на снегу. Гостей ждет захватывающая станционная игра, экскурсии в Музей природы, Музей зубра и музейный комплекс «Мы – одна страна». Кроме того, все желающие смогут прокатиться в санях на снегоходах.

На фестивале будут работать площадки от Молодежного общественного объединения «АРМИР» и поисково-спасательной группы «Рысь-Саров», пройдут мастер-классы, будет организована кулинарная улица с горячими блюдами и напитками, ярмарка-продажа сувенирной продукции, а также развлекательные площадки с зимними забавами. Партнеры мероприятия организуют информационно-развлекательные локации.

Регистрация участников лыжной гонки начнется в 10:00, начало фестиваля – в 12:00.