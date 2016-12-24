В Рузаевке на перекрестке сошлись две «советские» легковушки

По информации Госавтоинспекции республики, в 18 часов 35 минут на ул. Петрова в г. Рузаевка 66-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» выехал на регулируемый перекресток на з красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2104» под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-2104» на скорой была доставлена в Рузаевскую ЦРБ, откуда после оказанной медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным ГИБДД, водители находились в трезвом состоянии.