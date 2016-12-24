Министр иностранных дел России прокомментировал создание Международной ассоциации по фактчекингу

14 января прошла пресс-конференция Министра иностранных дел РФ, на которой Сергей Лавров подвел итоги деятельности российской дипломатии за прошлый год. К участию в том числе были приглашены представители зарубежных СМИ.

Глава МИД отметил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с ними, тогда как государства сами запрещали своим журналистам посещать российские конференции. Сергей Лавров рассказал присутствующим о взаимоотношениях России с США, Китаем, Арменией, а также о ситуации на Ближнем Востоке. Одним из главных посылов конференции стало то, что наша страна выступает за правду.

«Россия активно борется с ложью и пропагандой, – прокомментировал член Общественной палаты РМ и Председатель Регионального отделения ВОД «Отцы России» РМ Максим Захаров. – Для этого в конце прошлого года создали Международную ассоциацию по фактчекингу Global Fact-сhecking Network. Мы сотрудничаем с иностранными СМИ, как с европейскими, так и американскими, чтобы показать истинное положение дел на мировой арене. А Запад, наоборот, блокирует наши каналы и лишает аккредитации российскую прессу. Думаю, и так все понятно, кто лукавит».

Говоря о создании ассоциации по фактчекингу руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви спросил Министра, оправдана ли стратегия максимальной открытости или лучше сосредоточиться на дружественных странах?

«Я бы не стал закрываться, в этом и отличие нашей информационной работы, – ответил Сергей Лавров. – Пусть они приходят, смотрят и слушают».