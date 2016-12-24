Начальника железнодорожной станции «Саранск» заподозрили в получении крупной взятки

Сотрудники УЭБиПК МВД по РМ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факты, свидетельствующие о причастности начальника железнодорожной станции «Саранск» к получению крупной взятки.



По информации МВД по РМ, оперативники выяснили, что в 2024 году 49-летний фигурант обратился с предложением передать ему взятку к представителю подрядной организации, ведущей строительство путепровода в охранной зоне действующей железной дороги станции «Саранск». За это начальник обещал не предпринимать никаких мер, в случае выявления различных нарушений при возведении путепровода через железнодорожные пути.



52-летний руководитель проекта на это коррупционное предложение согласился. Ведь при остановке строительства при каких-то нарушениях, организация понесет большие убытки. За лояльное отношение к подрядной организации и общее покровительство он передал начальнику железнодорожной станции взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Эти услуги выражались в предоставлении экскаватора и работах по раскопке пруда на собственном участке станционного «благодетеля» в Рузаевском районе. Отмечается, что стоимость услуг составляла не менее 200 тысяч рублей.



По материалам оперативных сотрудников в отношении подозреваемого Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ, с ним работают следователи СК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.