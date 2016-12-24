Саранский электромеханический колледж первый в рейтинге кластеров «Профессионалитета»

Институт развития профессионального образования подвел итоги эффективности деятельности кластеров Федерального проекта «Профессионалитет». У Мордовии хороший результат. Саранский электромеханический колледж занял первое место среди 130 кластеров, созданных в 2023 году.

У учебного заведения высокие показатели по целому ряду направлений. Оценивались качество подготовки кадров, трудоустройство выпускников, уровень управления кластером и много другое. Колледж набрал более 78 баллов рейтинга, что и позволило ему подняться на первую строчку.

В Саранском электромеханическом колледже создан образовательный кластер «Развитие технологий для кабельного производства» («ТЕХКАБЕЛЬ»). В обучение студентов непосредственное участие принимают опорные работодатели. В колледже работает мини-завод по производству силового кабеля, оснащенный новейшим оборудованием. Условия максимально приближены к реальному производству.

«Мы гордимся, что получили столь высокую оценку нашей работы. И благодарим всех, кто внес свой вклад в это достижение. Педагоги, партнеры колледжа и работодатели, все нацелены на одно – качественное образование наших студентов. Хочу отметить, что Федеральный проект «Профессионалитет» кардинально изменил Саранский электромеханический колледж, начиная от внешнего вида здания и цветового оформления помещений до живой, наполненной интересными событиями жизни», - говорит директор колледжа Сергей Махалов.

«ТЕХКАБЕЛЬ» – единственный в стране кластер электромеханической отрасли, который имеет реальные производственные мощности и современную материально-техническую базу, позволяющие готовить профессиональные рабочие кадры для предприятий кабельной промышленности.

Отметим, что Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности занял 44 строчку рейтинга, Рузаевский институт машиностроения – 54, Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности – 80. В рейтинге кластеров, созданных в 2022 году, Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий расположился на 59 строчке рейтинга.

С 2025 года Федеральный проект «Профессионалитет» вошел в национальный проект «Молодёжь и дети».

Фото: Саранский электромеханический колледж