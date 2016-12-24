Благодаря нацпроекту в Мордовии рекультивировали три несанкционированные свалки

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Мордовии проведена большая работа по избавлению республики от объектов экологической опасности. Рекультивированы три несанкционированные свалки - в Ковылкино, Темникове и Рузаевке. Территория, которую они раньше занимали, восстановлена, она экологически безопасна и пригодна для повторного использования в хозяйственных целях.

В ходе рекультивации была выполнена большая поэтапная работа. Сначала свалочные массы перемещают во временные отвалы. Затем подготавливается анкерная траншея с песчаным основанием. На нее укладываются бентонитовые маты и уже на них помещаются свалочные массы. Затем устанавливается система сбора и утилизации летучих веществ. На финальном, биологическом этапе, восстанавливается слой плодородной земли.

Первой в 2023 году ликвидировали свалку в Ковылкинском районе, в результате чего значительно улучшилось качество жизни людей. Летом 2024 года досрочно закончили работы в Темниковском районе. Свалка твердых бытовых отходов занимала 2,5 гектара с накопленным объемом свалочных масс более 25 тысяч кубометров. Рекультивацию свалки в Рузаевском районе завершили в конце 2024 года. Это был один из самых крупных объектов накопленного вреда окружающей среде в регионе.