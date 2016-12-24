На трассе «Саранск-Сурское-Ульяновск» «Нива» врезалась в большегруз

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 13 января в 9:00 на автодороге «Саранск – Сурское - Ульяновск» 22-летний молодой человек за рулем автомобиля  «Шевроле Нива», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «ДАФ XF480FT» с полуприцепом.

От удара «Шевроле Ниву» отбросило на автомашину «Хавал», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель внедорожника с различными травмами был госпитализирован, у него взяли кровь на анализ.

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