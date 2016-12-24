В Мордовии в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» открыли 17 специализированных классов

В Мордовии в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» создаются площадки дополнительного образования. Так, в сентябре 2024 года в общеобразовательных организациях республики открыли 17 специализированных классов и один центр практической подготовки.

В специализированных классах учащихся знакомят с теоретическими знаниями, учат виртуальному пилотированию на симуляторе и реальному управлению беспилотниками.

Педагоги прошли соответствующее обучение. Новые знания работники образования получали на базе Ульяновского авиационного колледжа – Межрегионального центра компетенций. Всего 80 специалистов из республики прошли обучение по программе профессиональной переподготовки.

Кроме того, в настоящее время заключен государственный контракт на закупку восьми единиц беспилотных авиационных систем, поставка которых будет осуществлена в этом году. Применять их планируется для мониторинга и тушения лесных пожаров, патрулирования лесов, верификации площади лесных пожаров и пресечения нарушений лесного законодательства.